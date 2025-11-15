POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 76-Jährigem Mann aus Güstrow

Nr.6158941  | 15.11.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Güstrow (ots) -

Seit dem 14.11.2025 wird der 76-Jährige aus Güstrow vermisst.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Güstrow unter 03843 2660,
die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere
Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur
Internetseite der Landespolizei M-V führt.
https://t1p.de/64tq3

Rebecca Klaus
Polizeioberkommissarin
Polizeihauptrevier Güstrow

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

