POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 76-jährigen Mann aus Güstrow

Güstrow (ots) -



Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 76-jährigen Mann aus Güstrow

welcher seit dem 14. November 2025 vermisst wird kann gelöscht

werden.



Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,

die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen

persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



Gordon Tiesler

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



