POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 76-jährigen Mann aus Güstrow

Nr.6159437  | 16.11.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Güstrow (ots) -

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 76-jährigen Mann aus Güstrow
welcher seit dem 14. November 2025 vermisst wird kann gelöscht
werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,
die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen
persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Gordon Tiesler
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock

