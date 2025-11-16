POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 76-jährigen Mann aus Güstrow
Güstrow (ots) -
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 76-jährigen Mann aus Güstrow
welcher seit dem 14. November 2025 vermisst wird kann gelöscht
werden.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,
die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen
persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.
Gordon Tiesler
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
