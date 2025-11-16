POL-HRO: Brand im Mehrfamilienhaus

Nr.6159410  | 16.11.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Ludwigslust (ots) -

Am 16.11.2025 gegen 11:45 Uhr kam es in Ludwigslust in der
Kanalstraße zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Bei
Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits Flammen im Fensterbereich
sichtbar. Die Kameraden der Feuerwehr setzten eine Drehleiter zur
Rettung der Bewohner ein. Vier Bewohner wurden auf Grund
Rauchgasintoxikation leicht verletzt und durch den Rettungsdienst
medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf
ca. 100.000,- EUR. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die
Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Gordon Tiesler
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

