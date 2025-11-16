POL-HRO: Brand im Mehrfamilienhaus

Ludwigslust (ots) -



Am 16.11.2025 gegen 11:45 Uhr kam es in Ludwigslust in der

Kanalstraße zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Bei

Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits Flammen im Fensterbereich

sichtbar. Die Kameraden der Feuerwehr setzten eine Drehleiter zur

Rettung der Bewohner ein. Vier Bewohner wurden auf Grund

Rauchgasintoxikation leicht verletzt und durch den Rettungsdienst

medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf

ca. 100.000,- EUR. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.



