POL-HRO: Sachbeschädigung durch Böller - Zeugen gesucht

Rostock (ots) -



Am 15.11.2025 gegen 23:30 Uhr haben in der Stadtmitte von Rostock

derzeit unbekannte Täter durch das Verwenden von Böllern einen hohen

Sachschaden verursacht.

Durch Zeugen wurden laute Knallgeräusche und in der Folge eine starke

Rauchentwicklung wahrgenommen. Vor Ort konnte durch die Polizei

festgestellt werden, dass in den dortigen Büroräumen 12 Fenster und

der Wandputz beschädigt wurden. Der hierbei entstandene Sachschaden

beläuft sich auf ca. 30.000 EUR. Die Kriminalpolizei war vor Ort im

Einsatz, die weiteren Ermittlungen zu den möglichen Tätern und

genaueren Umständen dauern an.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu der genannten

Tat. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu möglichen

Tatverdächtigen geben. Hinweise bitte bei der Polizei in Rostock

unter 0381 4916 1616, über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



Gordon Tiesler

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell