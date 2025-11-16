POL-HRO: Sachbeschädigung durch Böller - Zeugen gesucht
Rostock (ots) -
Am 15.11.2025 gegen 23:30 Uhr haben in der Stadtmitte von Rostock
derzeit unbekannte Täter durch das Verwenden von Böllern einen hohen
Sachschaden verursacht.
Durch Zeugen wurden laute Knallgeräusche und in der Folge eine starke
Rauchentwicklung wahrgenommen. Vor Ort konnte durch die Polizei
festgestellt werden, dass in den dortigen Büroräumen 12 Fenster und
der Wandputz beschädigt wurden. Der hierbei entstandene Sachschaden
beläuft sich auf ca. 30.000 EUR. Die Kriminalpolizei war vor Ort im
Einsatz, die weiteren Ermittlungen zu den möglichen Tätern und
genaueren Umständen dauern an.
Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu der genannten
Tat. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu möglichen
Tatverdächtigen geben. Hinweise bitte bei der Polizei in Rostock
unter 0381 4916 1616, über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de
oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.
Gordon Tiesler
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell