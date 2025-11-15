POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 96 auf Neubrandenburg und der Abfahrt Klein Nemerow mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden

Neubrandenburg (ots) -



Am 15.11.2025 gegen 17:50 Uhr kam es auf der B 96 zwischen

Neubrandenburg und der Abfahrt Klein Nemerow zu einem Verkehrsunfall

mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden.



Ein 62-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW befuhr die B 96 aus

Richtung Neustrelitz kommend, in Richtung Neubrandenburg.

Kurz hinter der Abfahrt Klein Nemerow überholte dieser trotz

Gegenverkehr, Überholverbot und im Bereich einer Kuppe.

Ein entgegenkommender 24-jähriger Fahrzeugführer eines Audi

konnte gerade noch nach rechts ausweichen, so dass sich nur die

Außenspiegel der Fahrzeuge berührten.

Ein nachfolgender Fahrzeugführer eines Pkw VW musste ebenfalls nach

rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden und

landete im Straßengraben. An allen drei Fahrzeugen entstand ein

Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro. Verletzt wurde

glücklicherweise keiner der Insassen.

Die B 96 musste für eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Zu

größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen des

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Sein

Führerschein wurde beschlagnahmt.



