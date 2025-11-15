POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 96 auf Neubrandenburg und der Abfahrt Klein Nemerow mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden
Neubrandenburg (ots) -
Am 15.11.2025 gegen 17:50 Uhr kam es auf der B 96 zwischen
Neubrandenburg und der Abfahrt Klein Nemerow zu einem Verkehrsunfall
mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden.
Ein 62-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW befuhr die B 96 aus
Richtung Neustrelitz kommend, in Richtung Neubrandenburg.
Kurz hinter der Abfahrt Klein Nemerow überholte dieser trotz
Gegenverkehr, Überholverbot und im Bereich einer Kuppe.
Ein entgegenkommender 24-jähriger Fahrzeugführer eines Audi
konnte gerade noch nach rechts ausweichen, so dass sich nur die
Außenspiegel der Fahrzeuge berührten.
Ein nachfolgender Fahrzeugführer eines Pkw VW musste ebenfalls nach
rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden und
landete im Straßengraben. An allen drei Fahrzeugen entstand ein
Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro. Verletzt wurde
glücklicherweise keiner der Insassen.
Die B 96 musste für eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Zu
größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.
Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen des
gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Sein
Führerschein wurde beschlagnahmt.
