POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Brand in der Rostocker Altstadt
Rostock (ots) -
Am 15.11.2025 gegen 04:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr darüber
informiert, dass es in der Straße Am Bagehl in Rostock zu einem Brand
an einem Wohnhaus gekommen sein soll. Beim Eintreffen der
Einsatzkräfte wurde ein Brand an der Hausfassade sowie an einer
Mülltonne festgestellt. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr konnte den
Brand schnell löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern.
Nach ersten Erkenntnissen könnte ein vor dem Haus abgestellter
Pappkarton durch bisher unbekannte Täter entzündet worden sein. Das
entstandene Feuer griff anschließend auf die Fassade des
Mehrfamilienhauses und eine weitere Mülltonne über. Durch die
Hitzeentwicklung wurde auch ein in der Nähe abgestellter Pkw
beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die genaue Höhe des
entstandenen Sachschadens ist bisher noch unbekannt.
Der Kriminaldauerdienst Rostock war zur Spurensuche und -sicherung im
Einsatz. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren
Brandstiftung dauern an.
Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder
Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich bei der
Polizei in Rostock unter 0381 4916 1616 über die Onlinewache unter
www.Polizei.mvnet.de oder bei jede anderen Polizeidienststelle zu
melden.
Artur Weizel
Polizeihauptkommissar
Polizeihauptrevier Rostock Reutershagen
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell