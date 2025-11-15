POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Brand in der Rostocker Altstadt

Rostock (ots) -



Am 15.11.2025 gegen 04:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr darüber

informiert, dass es in der Straße Am Bagehl in Rostock zu einem Brand

an einem Wohnhaus gekommen sein soll. Beim Eintreffen der

Einsatzkräfte wurde ein Brand an der Hausfassade sowie an einer

Mülltonne festgestellt. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr konnte den

Brand schnell löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein vor dem Haus abgestellter

Pappkarton durch bisher unbekannte Täter entzündet worden sein. Das

entstandene Feuer griff anschließend auf die Fassade des

Mehrfamilienhauses und eine weitere Mülltonne über. Durch die

Hitzeentwicklung wurde auch ein in der Nähe abgestellter Pkw

beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die genaue Höhe des

entstandenen Sachschadens ist bisher noch unbekannt.

Der Kriminaldauerdienst Rostock war zur Spurensuche und -sicherung im

Einsatz. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren

Brandstiftung dauern an.

Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich bei der

Polizei in Rostock unter 0381 4916 1616 über die Onlinewache unter

www.Polizei.mvnet.de oder bei jede anderen Polizeidienststelle zu

melden.



Artur Weizel

Polizeihauptkommissar

Polizeihauptrevier Rostock Reutershagen



