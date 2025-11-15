POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen auf der B 192 in Waren/Müritz
Waren/Müritz (LK MSE) (ots) -
Am 14.11.2025 gegen 20:20 Uhr kam es in Waren/Müritz auf der B 192 zu
einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.
Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtige ein 49-jähriger
Fahrzeugführer eines PKW Peugeot gemeinsam mit seiner 68-jährigen
Beifahrerin, den Kreuzungsbereich der Strelitzer Straße vom
Kiebitzberg aus kommend, in Fahrtrichtung
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenstraße zu überqueren. Hierbei übersah er
den aus Fahrtrichtung Neubrandenburg kommenden und mit zwei Personen
besetzten PKW VW Tiguan. In der Folge stießen beide PKWs im
Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die
68-jährige Beifahrerin im Peugeot eingeklemmt und musste durch die
eingesetzten Rettungskräfte geborgen werden. Sie wurde schwer
verletzt ins Krankhaus verbacht. Zwei weitere Personen wurden leicht
verletzt.
An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden
von ca. 25.000 Euro.
Die Fahrbahn musste für ca. 30 Minuten vollständig gesperrt werden.
Die FFW Waren war mit 30 Kameraden und mit fünf Einsatzfahrzeugen im
Einsatz.
