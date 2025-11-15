POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen auf der B 192 in Waren/Müritz

Waren/Müritz (LK MSE) (ots) -



Am 14.11.2025 gegen 20:20 Uhr kam es in Waren/Müritz auf der B 192 zu

einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtige ein 49-jähriger

Fahrzeugführer eines PKW Peugeot gemeinsam mit seiner 68-jährigen

Beifahrerin, den Kreuzungsbereich der Strelitzer Straße vom

Kiebitzberg aus kommend, in Fahrtrichtung

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenstraße zu überqueren. Hierbei übersah er

den aus Fahrtrichtung Neubrandenburg kommenden und mit zwei Personen

besetzten PKW VW Tiguan. In der Folge stießen beide PKWs im

Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die

68-jährige Beifahrerin im Peugeot eingeklemmt und musste durch die

eingesetzten Rettungskräfte geborgen werden. Sie wurde schwer

verletzt ins Krankhaus verbacht. Zwei weitere Personen wurden leicht

verletzt.

An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden

von ca. 25.000 Euro.

Die Fahrbahn musste für ca. 30 Minuten vollständig gesperrt werden.

Die FFW Waren war mit 30 Kameraden und mit fünf Einsatzfahrzeugen im

Einsatz.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell