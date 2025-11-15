POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jungen (14) aus Bad Doberan
Bad Doberan (ots) -
Der seit dem 06. November 2025 vermisste 14-jährige Junge aus Bad
Doberan konnte im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung und
Ermittlungsmaßnahmen wohlbehalten angetroffen werden.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,
die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen
persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.
Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell