POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 76-Jährigem Mann aus Güstrow
Güstrow (ots) -
Seit dem 14.11.2025 wird der 76-Jährige aus Güstrow vermisst.
Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Güstrow unter 03843 2660,
die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere
Polizeidienststelle entgegen.
Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur
Internetseite der Landespolizei M-V führt.
https://t1p.de/64tq3
Rebecca Klaus
Polizeioberkommissarin
Polizeihauptrevier Güstrow
