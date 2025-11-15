Öffentlichkeitsfahndung nach 76-Jährigem Mann aus Güstrow

Details anzeigen Foto VP Beckmann Foto VP Beckmann

Seit dem 14.11.2025 wird der 76-jährige Wolf Beckmann aus Güstrow (Landkreis Rostock) vermisst.Der vermisste Mann ist am 14.11.2025 letztmalig gegen 14:00 Uhr am KMG Klinikum in Güstrow gesehen worden. Der Vermisste ist vermutlich zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Alle bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zur Feststellung des Aufenthaltsortes des gesuchten Mannes. Die vermisste Person ist ca. 180 cm groß und hat eine normale Statur. Bekleidet ist er vermutlich mit einer schwarzen Winterjacke.

