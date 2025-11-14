POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Oststadt

Neubrandenburg (ots) -



Am 14.11.2025 um 17:45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung

Ikarusstraße/Juri-Gagarin-Ring in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall

mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand

befuhr ein 69-jähriger deutscher Fahrer eines Mercedes Sprinters den

Juri-Gagarin-Ring aus Richtung Ziolkowskistraße. An der Kreuzung

beabsichtigte dieser, bei Lichzeichen Grün geradeaus in die

Ikrausstraße zu fahren. Zu gleicher Zeit befuhr ein 29-jähriger

deutsch-bangladeschischer Fahrer eines Dacias den Juri-Gagarin-Ring

aus Richtung Woldegker Straße in Fahrtrichtung

Salvador-Allende-Straße. An der Kreuzung beabsichtigte der 29-jährige

Fahrer des Dacias bei Rotlicht nach rechts in die Ikarrusstraße

abzubiegen und missachte die Wartepflicht bei grünem Blechpfeil. Es

kam zur Kollision beider PKW. Beide Fahrzeugführer wurden

leichtverletzt und die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es

entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 18000EUR.

Für die Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der beteiligten PKW musste

der Juri-Gagarin-Ring in Richtung Salvador-Allende-Straße sowie die

Ikrausstraße voll- bzw. teilweise gesperrt werden. Hierdurch kam es

zeitweise zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.



