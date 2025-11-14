POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Oststadt
Neubrandenburg (ots) -
Am 14.11.2025 um 17:45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung
Ikarusstraße/Juri-Gagarin-Ring in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall
mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand
befuhr ein 69-jähriger deutscher Fahrer eines Mercedes Sprinters den
Juri-Gagarin-Ring aus Richtung Ziolkowskistraße. An der Kreuzung
beabsichtigte dieser, bei Lichzeichen Grün geradeaus in die
Ikrausstraße zu fahren. Zu gleicher Zeit befuhr ein 29-jähriger
deutsch-bangladeschischer Fahrer eines Dacias den Juri-Gagarin-Ring
aus Richtung Woldegker Straße in Fahrtrichtung
Salvador-Allende-Straße. An der Kreuzung beabsichtigte der 29-jährige
Fahrer des Dacias bei Rotlicht nach rechts in die Ikarrusstraße
abzubiegen und missachte die Wartepflicht bei grünem Blechpfeil. Es
kam zur Kollision beider PKW. Beide Fahrzeugführer wurden
leichtverletzt und die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es
entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 18000EUR.
Für die Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der beteiligten PKW musste
der Juri-Gagarin-Ring in Richtung Salvador-Allende-Straße sowie die
Ikrausstraße voll- bzw. teilweise gesperrt werden. Hierdurch kam es
zeitweise zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.
Im Auftrag
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst
