POL-HRO: Fahrzeug geriet nach Verkehrsunfall in Brand
A20/Wismar (ots) -
Am 14.11.2025 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 45-jähriger mit seinem VW
Passat die A20 in Fahrtrichtung Lübeck. Ersten Erkenntnissen nach kam
der PKW zwischen dem Autobahnkreuz Wismar und der Anschlussstelle
Wismar-Mitte auf regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab,
kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam anschließend mittig
der Fahrbahn zum Stehen. Dort geriet das Fahrzeug in Brand. Die
beiden Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen.
Vor Ort kamen die Berufsfeuerwehr Wismar sowie die Freiwilligen
Feuerwehren Neuburg und Krassow für die Löscharbeiten des in
Vollbrand stehenden Fahrzeuges zum Einsatz.
Für die Lösch- und Reinigungsarbeiten wurde die A20 für knapp zwei
Stunden vollgesperrt. Der Sachschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt.
Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt mit einem RTW ins Krankenhaus
Wismar gebracht.
Am Unfallort wurde aufgrund der Beschädigungen durch die
Autobahnmeisterei Upahl ein Geschwindigkeitstrichter eingerichtet.
Alle am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche
Staatsangehörigkeit.
Daniel Krause
Polizeihauptkommissar
Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf
