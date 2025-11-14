POL-HRO: Fahrzeug geriet nach Verkehrsunfall in Brand

A20/Wismar (ots) -



Am 14.11.2025 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 45-jähriger mit seinem VW

Passat die A20 in Fahrtrichtung Lübeck. Ersten Erkenntnissen nach kam

der PKW zwischen dem Autobahnkreuz Wismar und der Anschlussstelle

Wismar-Mitte auf regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab,

kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam anschließend mittig

der Fahrbahn zum Stehen. Dort geriet das Fahrzeug in Brand. Die

beiden Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen.

Vor Ort kamen die Berufsfeuerwehr Wismar sowie die Freiwilligen

Feuerwehren Neuburg und Krassow für die Löscharbeiten des in

Vollbrand stehenden Fahrzeuges zum Einsatz.

Für die Lösch- und Reinigungsarbeiten wurde die A20 für knapp zwei

Stunden vollgesperrt. Der Sachschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt.

Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt mit einem RTW ins Krankenhaus

Wismar gebracht.

Am Unfallort wurde aufgrund der Beschädigungen durch die

Autobahnmeisterei Upahl ein Geschwindigkeitstrichter eingerichtet.

Alle am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche

Staatsangehörigkeit.



Daniel Krause

Polizeihauptkommissar

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf



