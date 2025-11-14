POL-NB: Pkw kommt beim Überholen von der Fahrbahn ab - Fahrerin leicht verletzt

Waren/Müritz (LK MSE) (ots) -



Am 14.11.2025, gegen 16:10 Uhr, kam es auf der B 108 zu einem

Verkehrsunfall. Nach bisherigem Sachstand befuhr eine 38-jährige

deutsche Fahrzeugführerin eines Nissan die Bundesstraße aus Vielist

kommend in Richtung Waren. Sie beabsichtigte dabei einen

vorrausfahrenden Pkw zu Überholen. Bei diesem Überholmanöver kam sie

aus bislang unbekannter Ursache zunächst nach links und anschließend

nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Pkw kam anschließend im Graben

zum Stillstand.

Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock und wurde am Ort durch

Rettungskräfte behandelt. Ein Verbringung ins Krankenhaus war nicht

erforderlich. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch

Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 5000

Euro geschätzt.

Die B 198 musste kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Anschließend

konnte der Verkehr halbseitig vorbeigeleitet werden.





