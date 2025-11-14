POL-NB: Pkw kommt beim Überholen von der Fahrbahn ab - Fahrerin leicht verletzt
Waren/Müritz (LK MSE) (ots) -
Am 14.11.2025, gegen 16:10 Uhr, kam es auf der B 108 zu einem
Verkehrsunfall. Nach bisherigem Sachstand befuhr eine 38-jährige
deutsche Fahrzeugführerin eines Nissan die Bundesstraße aus Vielist
kommend in Richtung Waren. Sie beabsichtigte dabei einen
vorrausfahrenden Pkw zu Überholen. Bei diesem Überholmanöver kam sie
aus bislang unbekannter Ursache zunächst nach links und anschließend
nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Pkw kam anschließend im Graben
zum Stillstand.
Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock und wurde am Ort durch
Rettungskräfte behandelt. Ein Verbringung ins Krankenhaus war nicht
erforderlich. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch
Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 5000
Euro geschätzt.
Die B 198 musste kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Anschließend
konnte der Verkehr halbseitig vorbeigeleitet werden.
