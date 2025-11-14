POL-NB: Zeugen nach LKW-Brand gesucht

Jürgenstorf (ots) -



Heute Morgen gegen 03.00 Uhr hat ein LKW in Jürgenstorf (Revierbereich Malchin) gebrannt. Er war auf einem Sandparkplatz in der Straße "Hofweg" abgestellt. Als die Polizei vor Ort ankam, brannte die Zugmaschine komplett, der Sattelauflieger hatte ebenfalls bereits Feuer gefangen.



Die Polizei hat wegen des Verdachts einer möglichen Brandstiftung eine entsprechende Anzeige aufgenommen. Der mutmaßliche Tatzeitraum liegt zwischen 18.00 Uhr und dem Zeitpunkt des Brandausbruchs. Ermittler des Kriminaldauerdienstes waren heute zur Spurensicherung am Tatort. Der Schaden beträgt nach erster Schätzung etwa 50.000 Euro.



Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen am Tatort gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise auf einen oder mehrere Tatverdächtige haben, wenden sich bitte an das Polizeirevier Malchin unter 03994 / 231 224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



