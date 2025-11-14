POL-NB: Bekannter Dieb hält Polizisten wieder auf Trab und geht nun in Haft

Neubrandenburg (ots) -



Zunächst hat ein 18-jähriger Somalier die Polizei gestern erneut mehrere Stunden auf Trab gehalten. (siehe dazu auch die PM dazu von Mittwoch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6156632)

Vormittags gegen 10.00 Uhr begann seine Diebes-Tour in Kleidungsgeschäften und Drogerien rund um den Marktplatz. Dabei wurde er zunächst mehrfach von Mitarbeitern erwischt und die Polizei wurde gerufen. In einem dieser Fälle sprachen ihn Mitarbeiter auf die gestohlene Kleidung auf seinem Arm an, als er gerade das Geschäft verlassen wollte. Sie versuchten, ihn aufzuhalten und drohten mit der Polizei. In dem Moment ließ er die Kleidung fallen, rannte weg und verletzte dabei eine Mitarbeiterin leicht.



Zur Mittagszeit folgten dann Anrufe bei der Polizei aus dem Einkaufscenter am Juri-Gagarin-Ring: Dort soll der Beschuldigte in einem Geschäft seine eigentliche Kleidung in der Umkleide gelassen und sich Kleidung aus dem Geschäft angezogen haben. Er floh mit den gestohlenen Klamotten, als ihn ein Ladendetektiv ansprach.

Beim Eintreffen der Beamten am Center, war er gerade beim Stehl-Versuch in einer Drogerie erwischt worden. Er wurde gegen 12.50 Uhr von dort mitgenommen aufs Revier.



Und nachdem die Beamten quasi im Zickzack durch die Stadt gefahren waren, um sich mehrfach um den 18-Jährigen bzw. um Anzeigen der Geschäfte zu kümmern, konnte er bis zum Donnerstagabend im Gewahrsam bleiben, damit seine Serie unterbrochen wird.



Nur kurz nach seiner Entlassung aus dem Revier stahl er abends einen E-Roller vor einem Einkaufsmarkt im Juri-Gagarin-Ring. Die Beamten fanden den Roller und den 18-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe. Der Roller konnte an den rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 18-Jährige wieder mitgenommen in die Gewahrsamszelle des Reviers, wo er bis heute auch blieb.



In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde er heute schließlich einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, so dass der 18-Jährige nun in die Haftanstalt gebracht wird.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Berndt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell