POL-NB: Verlorener Geldumschlag im Pasewalker Supermarkt an glückliche Besitzerin übergeben

Am gestrigen Donnerstag (13.11.2025) berichtete die Polizei bereits über einen im Pasewalker Supermarkt aufgefundenen Umschlag mit Bargeld. Da zunächst unklar war, wem der Umschlag gehörte, wurde ein Zeugenaufruf veröffentlicht, um die rechtmäßige Besitzerin oder den Besitzer zu ermitteln.



Dieser Zeugenaufruf zeigte bereits am Folgetag Wirkung: Eine Frau aus Pasewalk meldete sich bei der Polizei und konnte glaubhaft nachweisen, dass es sich bei dem aufgefundenen Geld um ihren Verlust handelte. Sie zeigte sich überaus erleichtert, nachdem ihr der Umschlag wieder ausgehändigt werden konnte.



Die Frau schilderte der Polizei zudem den besonderen Hintergrund des Vorfalls: Das Geld war nicht für sie selbst bestimmt, sondern sollte im Auftrag einer Freundin für Waren bzw. eine Leistung bei einem Floristen im Rahmen einer Veranstaltung bezahlt werden. Aus Sorge hatte sie ihrer Freundin gegenüber nicht erwähnt, dass sie den Betrag verloren hatte, sondern diesen zunächst aus eigener Tasche ersetzt. Umso größer war ihre Freude, das Geld nun wiederzuerhalten.



Ein ausdrücklicher Dank gilt der Finderin aus Pasewalk, die den Umschlag ohne zu zögern abgegeben hatte. Ihr ehrliches und vorbildliches Verhalten ermöglichte erst diesen glücklichen Ausgang.



Die Polizeiinspektion Anklam bedankt sich herzlich für dieses beispielhafte Handeln und freut sich über die positive Resonanz dieses Ereignisses.



