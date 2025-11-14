POL-HRO: Unfall bei Banzkow: Kleinkind bleibt unverletzt, Fahrer leicht verletzt

Details anzeigen Der verunfallte Mitsubishi musste abgeschleppt werden. Der verunfallte Mitsubishi musste abgeschleppt werden.

Banzkow (ots) -



Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag bei Banzkow ist eine Person leicht verletzt worden, ein mitfahrendes Kleinkind blieb unverletzt.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen soll der Fahrer eines Mitsubishis gegen 16.00 Uhr aus Banzkow kommend auf der Alten Landstraße dem Gegenverkehr auf den unbefestigten Seitenstreifen ausgewichen sein. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, das in der weiteren Folge nach rechts von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. Der 36-jährige Fahrer erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen, konnte jedoch nach medizinischer Erstversorgung vor Ort verbleiben. Das auf dem Rücksitz befindliche 17 Monate alte Kind blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



