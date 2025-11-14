POL-NB: Bestellte Ware kommt nie an

Bergen auf Rügen (ots) -



Im Polizeihauptrevier Bergen auf Rügen wurde am gestrigen Donnerstag, dem 13. November 2025, bekannt, dass eine 57-jährige Deutsche bereits im Oktober über einen vermeintlichen Onlineshop eine Kettensäge bestellte und diese per Überweisung bezahlte. Die zuvor bekannt gegebene Sendungsnummer stellte sich als falsch heraus, die Ware kam nie an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen.



Gerade vor Weihnachten locken viele unseriöse Online-Shops mit extrem günstigen Angeboten. Damit die Bestellungen vor dem Fest ankommen, hat die Polizei folgende Tipps:



Achten Sie auf die richtige Adressierung. Sogenannte Fake-Shops haben oft leicht veränderte Adressierung (z. B. statt .de plötzlich .net oder zusätzliche Buchstaben). Rechtschreibfehler in der Adresse sind ebenfalls ein Warnzeichen.



Vergleichen Sie Preise, denn extrem niedrige Preise sind ein Klassiker. Wenn ein Angebot "zu gut, um wahr zu sein" wirkt, ist es das meistens auch.



Prüfen Sie Zahlungsarten und seien Sie vorsichtig, wenn nur Vorkasse, Überweisung oder Kryptowährungen akzeptiert werden. Seriöse Händler bieten meist PayPal, Kreditkarte oder Kauf auf Rechnung an.



Prüfen Sie das Impressum und seriöse Kontaktmöglichkeiten.



Überprüfen Sie Bewertungen und befragen Sie Suchmaschinen nach Erfahrungen mit dem Onlineshop.



Vorsicht bei Shops, die nur über Social Media Werbung auftauchen und keine Historie haben. Viele Fake-Shops verschwinden nach wenigen Wochen wieder. Unseriöse Händler registrieren Domains oft erst kurz vor dem Weihnachtsgeschäft.



Bei Betrugsverdacht informieren Sie bitte die Polizei und ihren Zahlungsdienstleister.



