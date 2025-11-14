POL-NB: Fußgängerin bei Unfall schwerverletzt

Pasewalk (ots) -



Bereits am gestrigen Mittag, 13. November 2025, ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Pasewalker Straße An der Kürassierkaserne.



Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe eine 81-jährige Frau mit ihrer Gehhilfe die Straße betreten, um diese zu überqueren. Zeitgleich sei ein 67-Jähriger mit seinem Kleintransporter rückwärts aus einer Ausfahrt gefahren. Hierbei habe er die 81-Jährige übersehen, wodurch es zum Zusammenstoß kam.



Die Fußgängerin wurde durch den Unfall schwerverletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell