Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jungen (14) aus Bad Doberan

Seit dem 06. November 2025 wird der 14-jährige Hendrik Bos aus Bad Doberan vermisst. Letztmalig wurde der Vermisste am Morgen des 06.11.2025 beim Verlassen seiner für Ihn verantwortlichen Kinder- und Jugendwohngruppe im Bollhäger Weg in Bad Doberan gesehen. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen ist der Gesuchte weiterhin unbekannten Aufenthalts.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- ca. 160cm groß - schlanke Statur - kurzgeschorene dunkelblonde Haare

Weitere Informationen zur Bekleidung und/oder mitgeführten Gegenständen liegen gegenwärtig nicht vor.

Personen, welche den Vermissten seit dem oben genannten Zeitraum gesehen haben oder möglicherweise Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Doberan unter 038203 560 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.