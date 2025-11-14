LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n Systemadministratorin bzw. Systemadministrator (w/m/d) Netzwerkforensik
Rampe (ots) -
Durch das LKA MV wurde folgende Stellenausschreibung im Karriereportal MV veröffentlicht:
https://karriere-in-mv.de/stelle/13927-systemadministratorin-bzw-systemadministrator-w-m-d-netzwerkforensik
Ansprechpersonen:
Herr Bruhn
Ansprechperson für fachliche Fragen
Tel.: +493866 649100
Frau Klaus
Ansprechperson für Fragen zur Stellenausschreibung
Tel.: +493866 641324
E-Mail: bewerbung@lka-mv.de
Rückfragen bitte an:
Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
Niels Borgmann
Telefon: 03866 64 8700
E-Mail: presse@lka-mv.de
http://www.polizei.mvnet.de
