POL-HRO: Ermittlungen wegen Brandstiftung nach Vollbrand mehrerer Garagen in Güstrow

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung, nachdem in der zurückliegenden Nacht fünf Garagen in Güstrow im Zuge eines Brandes erheblich beschädigt wurden. Eine Zeugin informierte die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow und der Polizei gegen 01:40 Uhr über den Sachverhalt in der Neukruger Straße.



Durch die sofort eingesetzten Einsatzkräfte sei vor Ort festgestellt worden, dass mindestens drei Garagen unmittelbar durch das Feuer betroffen waren. Zwei weitere Gebäude seien insbesondere durch starke Verrußung und Rauchgas in Mitleidenschaft gezogen worden. Aufgrund des sofortigen Löscheinsatzes der insgesamt 19 Kameradinnen und Kameraden konnte verhindert werden, dass die Flammen sich auf weitere unmittelbar angrenzende Gebäudeteile ausweiteten.



Die Ermittlungen zur Brandursache befinden sich gegenwärtig am Anfang. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig mit mindestens 10.000 Euro beziffert.



