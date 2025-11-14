POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 198 zwischen drei Pkw mit 2 leichtverletzten Personen
Röbel (LK MSE) (ots) -
Am 13.11.2025 kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der
B 198 an der Kreuzung nach Lärz und Boek. Eine aus Richtung Lärz
kommende 64-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan missachtete die
Vorfahrt eines aus Richtung Neustrelitz kommenden 38-jährigen Fahrers
eines Pkw Peugeot.
Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich wurde
ein Opel eines 78-jährigen Fahrers beschädigt, der an der Kreuzung
aus Richtung Boek kommend, wartete. Die Fahrzeugführer des Nissan und
des Peugeot wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren
Versorgung in die Kliniken nach Plau am See und Neustrelitz
verbracht. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und
mussten abgeschleppt werden.
Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge, musste die B
198 für mehrere Stunden voll gesperrt werden.
Die Feuerwehren aus Rechlin und Lärz waren mit insgesamt 24
Einsatzkräften, vier Einsatzfahrzeugen und der Amtswehrführung am
Einsatzort. Diese mussten die 64-jährige Nissan Fahrerin aus ihrem
Fahrzeug bergen, da dieses auf der Seite lag und die Frau den Nissan
nicht von alleine verlassen konnte.
Der Gesamtschaden wird auf ca. 70.000 EUR geschätzt.
Alle Beteiligten sind Deutsche.
Im Auftrag
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell