POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 198 zwischen drei Pkw mit 2 leichtverletzten Personen

Am 13.11.2025 kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der

B 198 an der Kreuzung nach Lärz und Boek. Eine aus Richtung Lärz

kommende 64-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan missachtete die

Vorfahrt eines aus Richtung Neustrelitz kommenden 38-jährigen Fahrers

eines Pkw Peugeot.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich wurde

ein Opel eines 78-jährigen Fahrers beschädigt, der an der Kreuzung

aus Richtung Boek kommend, wartete. Die Fahrzeugführer des Nissan und

des Peugeot wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren

Versorgung in die Kliniken nach Plau am See und Neustrelitz

verbracht. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge, musste die B

198 für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Die Feuerwehren aus Rechlin und Lärz waren mit insgesamt 24

Einsatzkräften, vier Einsatzfahrzeugen und der Amtswehrführung am

Einsatzort. Diese mussten die 64-jährige Nissan Fahrerin aus ihrem

Fahrzeug bergen, da dieses auf der Seite lag und die Frau den Nissan

nicht von alleine verlassen konnte.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 70.000 EUR geschätzt.

Alle Beteiligten sind Deutsche.



