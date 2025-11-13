POL-HRO: Tötungsdelikt in Bad Kleinen

Bad Kleinen (ots) -



Erstmitteilung der Staatsanwaltschaft Schwerin und des

Polizeipräsidiums Rostock zu einem Tötungsdelikt in Bad Kleinen



Nach aktuellem Erkenntnisstand ist es am heutigen Abend im Umfeld

eines Schnell-Imbiss in Bad Kleinen zu einem schwerwiegenden Vorfall

zwischen zwei männlichen Personen gekommen. Nach vorliegenden Angaben

soll ein 37-jähriger Tatverdächtiger gegen 18:30 Uhr eine weitere

männliche Person angegriffen haben. Im Zuge dieses Angriffs wurde der

Geschädigte tödlich verletzt.



Der deutsche Tatverdächtige konnte durch die sofort alarmierten

Polizeikräfte überwältigt und vorläufig festgenommen werden.

Hintergründe der Tat und sowie auch die Identität des Geschädigten

sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Für Presseanfragen steht der zuständige Pressesprecher der

Staatsanwaltschaft Schwerin am morgigen Tag zur Verfügung.



Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 22:30

Uhr vorliegenden Informationen.



