POL-HRO: Tötungsdelikt in Bad Kleinen
Bad Kleinen (ots) -
Erstmitteilung der Staatsanwaltschaft Schwerin und des
Polizeipräsidiums Rostock zu einem Tötungsdelikt in Bad Kleinen
Nach aktuellem Erkenntnisstand ist es am heutigen Abend im Umfeld
eines Schnell-Imbiss in Bad Kleinen zu einem schwerwiegenden Vorfall
zwischen zwei männlichen Personen gekommen. Nach vorliegenden Angaben
soll ein 37-jähriger Tatverdächtiger gegen 18:30 Uhr eine weitere
männliche Person angegriffen haben. Im Zuge dieses Angriffs wurde der
Geschädigte tödlich verletzt.
Der deutsche Tatverdächtige konnte durch die sofort alarmierten
Polizeikräfte überwältigt und vorläufig festgenommen werden.
Hintergründe der Tat und sowie auch die Identität des Geschädigten
sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Für Presseanfragen steht der zuständige Pressesprecher der
Staatsanwaltschaft Schwerin am morgigen Tag zur Verfügung.
Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 22:30
Uhr vorliegenden Informationen.
