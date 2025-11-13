POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Greifswald
Greifswald (LK VG) (ots) -
Am 13.11.2025 gegen 18:35 Uhr kam es in der Rubenowstraße in
Greifswald zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.
Der 64-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw BMW befuhr die
Rubenowstraße aus Richtung Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Domstraße.
Auf Höhe der Universität kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts auf
den Gehsteig, auf der sich eine bisher unbekannte Fußgängerin befand.
Diese konnte nur durch einen Sprung beiseite verhindern, vom Fahrzeug
erfasst zu werden. Im weiteren Verlauf beabsichtigte der Fahrer nach
links in die Domstraße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam er beim
Abbiegevorgang nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen
parkenden Pkw. Der Fahrzeugführer wurde durch den Zusammenstoß
leichtverletzt. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab 3,12
Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und sein
Führerschein beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wurde
eingeleitet.
Beim Eintreffen der Funkwagenbesatzung am Unfallort konnte die
Fußgängerin nicht mehr angetroffen werden. Diese wird gebeten, sich
im Polizeihauptrevier in Greifswald unter der Telefonnummer
03834/5400, in jeder anderen Polizeidienststelle, oder über die
Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.
Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000 EUR.
Im Auftrag
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell