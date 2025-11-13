POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Greifswald

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am 13.11.2025 gegen 18:35 Uhr kam es in der Rubenowstraße in

Greifswald zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.



Der 64-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw BMW befuhr die

Rubenowstraße aus Richtung Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Domstraße.

Auf Höhe der Universität kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts auf

den Gehsteig, auf der sich eine bisher unbekannte Fußgängerin befand.

Diese konnte nur durch einen Sprung beiseite verhindern, vom Fahrzeug

erfasst zu werden. Im weiteren Verlauf beabsichtigte der Fahrer nach

links in die Domstraße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam er beim

Abbiegevorgang nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen

parkenden Pkw. Der Fahrzeugführer wurde durch den Zusammenstoß

leichtverletzt. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab 3,12

Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und sein

Führerschein beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wurde

eingeleitet.



Beim Eintreffen der Funkwagenbesatzung am Unfallort konnte die

Fußgängerin nicht mehr angetroffen werden. Diese wird gebeten, sich

im Polizeihauptrevier in Greifswald unter der Telefonnummer

03834/5400, in jeder anderen Polizeidienststelle, oder über die

Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000 EUR.



