POL-NB: Mann fährt auf Parkplatz eine Frau an

Auf dem Parkplatz des Bethanien-Centers in Neubrandenburg hat heute gegen 11.00 Uhr ein 85-jähriger Autofahrer eine Frau angefahren und dabei schwerverletzt.



Nach bisherigen Informationen fuhr der Mann auf dem Parkplatz in Richtung Ausfahrt. Dabei hat er mutmaßlich eine Frau vor ihm auf der Straße übersehen, die gerade zu ihrem Auto wollte. Er fuhr die Frau von hinten an, sie stürzte frontal zu Boden, geriet teilweise unter das Auto und wurde von diesem erneut erfasst, da der Fahrer nach dem Zusammenstoß noch ein Stück weiter fuhr. Danach legte er noch den Rückwärtsgang ein und wollte scheinbar mit dem Auto wieder zurücksetzen. Der Mann des Opfers zog seine Frau in diesem Moment schnell unter dem Auto hervor. Aufmerksame Zeugen konnten den Fahrer gleichzeitig davon abhalten, auch noch rückwärts zu fahren.



Das 75-jährige Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum gebracht.



Gegen den Fahrer, der gemäß einer Überprüfung vor Ort nüchtern war, wird nun die Kriminalpolizei wegen fahrlässiger Körperverletzung ermitteln. Eine Meldung an die Führerscheinstelle des Landkreises ist erfolgt.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



