POL-NB: Kind bei Unfall schwerverletzt
Ahlbeck (ots) -
Am heutigen Donnerstag, 13. November 2025, kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ahlbecker Lindenstraße. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe ein 84-jähriger Deutscher mit seinem Pkw die Lindenstraße befahren. Auf Höhe der dortigen Gesamtschule sei plötzlich ein 10-jähriges ukrainisches Kind hinter einem Pkw, welches in einer Parkbucht hielt, auf die Fahrbahn getreten. Das Kind habe den herannahenden Pkw nicht bemerkt und der 84-Jährige den Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern können.
Das Kind wurde durch den Unfall schwerverletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Am Fahrzeug des 84-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.
