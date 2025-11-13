POL-NB: Kind bei Unfall schwerverletzt

Nr.6157932  | 13.11.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Ahlbeck (ots) -

Am heutigen Donnerstag, 13. November 2025, kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ahlbecker Lindenstraße. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe ein 84-jähriger Deutscher mit seinem Pkw die Lindenstraße befahren. Auf Höhe der dortigen Gesamtschule sei plötzlich ein 10-jähriges ukrainisches Kind hinter einem Pkw, welches in einer Parkbucht hielt, auf die Fahrbahn getreten. Das Kind habe den herannahenden Pkw nicht bemerkt und der 84-Jährige den Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern können.

Das Kind wurde durch den Unfall schwerverletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug des 84-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

