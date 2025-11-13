POL-NB: Kind bei Unfall schwerverletzt

Ahlbeck (ots) -



Am heutigen Donnerstag, 13. November 2025, kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ahlbecker Lindenstraße. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe ein 84-jähriger Deutscher mit seinem Pkw die Lindenstraße befahren. Auf Höhe der dortigen Gesamtschule sei plötzlich ein 10-jähriges ukrainisches Kind hinter einem Pkw, welches in einer Parkbucht hielt, auf die Fahrbahn getreten. Das Kind habe den herannahenden Pkw nicht bemerkt und der 84-Jährige den Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern können.



Das Kind wurde durch den Unfall schwerverletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Am Fahrzeug des 84-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Kimberly Schätzchen

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell