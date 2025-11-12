POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der L266 bei Zirchow (LK V-G)

Heringsdorf (LK VG) (ots) -



Am 12.11.2025 gegen 17:28 Uhr kam es auf der L266, kurz vor der Ortseinfahrt Ulrichshorst, zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 73-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Ford Kuga die L266 aus Richtung Zirchow kommend in Richtung Seebad Ahlbeck und fuhr trotz bereits vorherrschender Dunkelheit augenscheinlich ohne Licht und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. In einer leichten Linkskurve kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte in der Folge mit mehreren Verkehrszeichen sowie einem Baum und kam letztlich im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Ulrichshorst und Zirchow aus dem verunfallten Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde er mit lebensbedrohlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in das Klinikum Greifswald verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen beauftragten Abschleppdienst geborgen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 EUR.

Durch den eingesetzten Rettungsdienst konnte bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobenentnahme im Klinikum Greifswald realisiert und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell