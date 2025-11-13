POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der L241 bei Röbel (LK MSE)

Röbel (LK MSE) (ots) -



Am Mittwochabend ereignete sich gegen 17:45 Uhr auf der L241 in Fahrtrichtung Röbel ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Beteiligt waren ein Traktorgespann und ein Personenkraftwagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 62-jährige deutsche Fahrer eines Traktorgespannes die L241 zwischen Dambeck und Röbel , als er bemerkte, dass er sich verfahren hatte. Er beabsichtigte daraufhin nach links auf einen angrenzenden Acker abzubiegen, um dort zu wenden. Dieses Fahrmanöver kündigte der Traktorfahrer jedoch zu spät an.

Zur gleichen Zeit setzte der 37-jährige deutsche Fahrer eines Opel Combo zum Überholvorgang an. Als der Traktorfahrer nach links abbog, befand sich der Opel bereits auf Höhe des Traktors. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, in derer Folge beide Fahrzeuge so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Diese wurden durch einen beauftragten Abschleppdienst geborgen. Personen wurden nicht verletzt.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 47.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die L241 für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell