POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Am 11.11.2025, gegen 17:40 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße

96, auf Höhe der Ortschaft Groß Nemerow ein Verkehrsunfall mit zwei

beteiligten Fahrzeugen. Der 22-jährige Fahrer eines Pkw VW fuhr aus

Richtung Neustrelitz kommend in Richtung Neubrandenburg. Eine

75-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes fuhr, ohne auf den

herankommenden Pkw VW zu achten aus der Ortschaft Groß Nemerow auf

die Bundesstraße, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam.

Die 75-Jährige wurde leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus

verbracht, wobei die beiden Insassen des Volkswagens nach ambulanter

Behandlung vor Ort entlassen werden konnten.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 15.000 Euro und die

Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme, die Versorgung der

Verletzten und die Bergung der Fahrzeuge für circa 1,5 Stunden

vollgesperrt werden.



