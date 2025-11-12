POL-HRO: Verkehrsunfallgeschehen auf der BAB 19

Rostock (ots) -



Am 11.11.2025 ereigneten sich in den Abendstunden auf der BAB 19 in

Fahrtrichtung Rostock auf Höhe der Anschlussstelle Röbel mehrere

Verkehrsunfälle.



Um 19:30 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall zwischen einem

tschechischen PKW Mazda und einem polnischen LKW-Gespann gemeldet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 44-jährige Fahrer des Mazda

aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit dem LKW-Gespann. Weiterhin wurden etwa 22

Schutzplanken beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca.

50.000 EUR. Verletzt wurde niemand.



Gegen 22:00 Uhr fuhr ein PKW Tesla in einen Sicherungsanhänger der

Autobahnmeisterei Malchow. Dieser war dort zur Absicherung der

Bergungsarbeiten zum Verkehrsunfall um 19:30 Uhr abgestellt. Der

52-jährige Fahrer des Tesla konnte sich selbst aus dem Fahrzeug

befreien und wurde leicht verletzt. Der Anhänger wurde durch den

Aufprall total zerstört, wobei es außerdem zu Behinderungen aufgrund

herumliegender Fahrzeugteile kam. Der Fahrer, welcher unter

Alkoholeinfluss stand musste sich anschließend einer

Blutprobenentnahme unterziehen. Der Sachschaden wird auf 200.000 EUR

beziffert. Die BAB 19 war aufgrund der notwendigen Bergungsarbeiten

bis 02:30 Uhr voll gesperrt.



Um 23:40 Uhr wurde ein weiterer Verkehrsunfall gemeldet. Aufgrund von

Sekundenschlaf kam es zur Kollision zwischen drei LKW und zwei PKW,

welche aufgrund des Staus der vorhergehenden Unfälle verkehrsbedingt

hielten. Dies machte die Sperrung der BAB 19 ab der Anschlussstelle

Wittstock in Richtung Rostock mit Unterstützung der Polizei

Brandenburg erforderlich. Insgesamt wurden sieben Personen

leichtverletzt. Die Schadenshöhe beträgt 130.000 EUR. Die BAB 19

bleibt bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt.



