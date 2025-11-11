POL-NB: Mann klaut Altarteppiche und Schokolade aus Kirche und wird gestellt

Pasewalk (ots) -



Bereits am Freitag, dem 07. November 2025, wurde die Polizei zur Kirche nach Pasewalk gerufen. Es wurde gemeldet, dass an der Kirche eine unbekannte Person gestellt wurde, die vier Paramente (Altarteppiche) mit einem Wert von insgesamt etwa 4.000 Euro gestohlen und sich dann umgelegt haben soll.



Der örtliche Pastor bat den Mann, mit ihm mitzukommen, was er auch tat. In der weiteren Folge drohte er aber mit körperlicher Gewalt und entfernte sich in unbekannte Richtung.



Im Rahmen der Nahbereichsfahndung wurde ein 54-jähriger Mann aus dem Libanon festgestellt, auf den die vorherige Beschreibung passte. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung wurde weiteres Diebesgut (Schokolade und Nüsse im Wert von 17 Euro - ebenfalls Eigentum der Kirche) entdeckt.



Gegen den 54-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls, des räuberischen Diebstahls und der Nötigung ermittelt.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Juliane Boutalha

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell