POL-NB: Zwei Männer nach Unfall verstorben

Gegen 01.30 Uhr hat es heute Morgen einen Unfall auf der Bundesstraße 108 zwischen Waren und Moltzow auf Höhe Marxhagen gegeben. Aus bislang ungeklärter Ursache ist der Fahrer in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug stieß dabei mit einem Baum zusammen.



Es wurde einerseits ein digitaler Notruf ausgelöst, zudem hatte ein Hinweisgeber das Auto nach dem Unfall bemerkt und die Rettung alarmiert.



Die beiden Männer im Fahrzeug - zwei ungarische Staatsangehörige im Alter von 32 und 27 Jahren - sind durch den Unfall beide verstorben.



Während des Rettungs- und Bergungseinsatzes war die Bundesstraße auf Höhe des Unfalls vollgesperrt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.



