POL-HRO: Unbekannte Täter sprengen Geldautomat einer Tankstelle an Rostocker Stadtautobahn

In der Nacht auf den 11.11.2025 haben bislang unbekannte Täter einen im Bereich einer Tankstelle verbauten Geldautomaten gesprengt.



Laut vorliegenden Informationen meldete ein Hinweisgeber gegen 03:55 Uhr den Sachverhalt bei der Polizei, als er aufgrund der erheblichen Beschädigungen nahe des Eingangsbereiches der Tankstelle auf die Tat aufmerksam wurde. Zuvor habe ein weiterer Zeuge bereits gegen 02:00 Uhr eine starke Detonation wahrgenommen. Trotz der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es bislang nicht die vermeintlich verantwortlichen Personen zu ermitteln.



Der Automat ist aufgrund der herbeigeführten Detonation stark deformiert und beschädigt worden. Mehrere Bauteile des Gerätes lagen im erweiterten Umkreis des Gerätes.



Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst befindet sich gegenwärtig vor Ort im Einsatz, um im Bereich des Tatortes Spuren zu sichern, die dann zu einem späteren Zeitpunkt ausgewertet werden müssen.



Aktuell können noch keine Angaben zum Sach- bzw. Stehlschaden vorgenommen werden.



