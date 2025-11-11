POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und hohem Sachschaden

Greifswald (ots) -



POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und drei

beteiligten Fahrzeugen



Am heutigen Nachmittag, gegen 17:00 Uhr, wurde über den Notruf der

Polizei mitgeteilt, dass sich auf der Ladebower Chaussee in 17493

Greifswald ein Verkehrsunfall ereignete.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 57-jährige, deutsche

Unfallverursacherin mit ihrem Audi A3 die Ladebower Chaussee aus

Richtung Hanseyacht in Fahrtrichtung Stralsunder Straße. Aus bislang

ungeklärter Ursache ist sie von der Fahrbahn abgekommen und mit einem

entgegenkommenden LKW, welcher mit Holz beladen war,

zusammengestoßen.

Durch den Aufprall wurde die Verursacherin zurückgestoßen und

kollidierte mit dem hinter ihr fahrenden Pkw VW.

Sowohl der 48-jährige, deutsche LKW-Fahrer, als auch die

Unfallverursacherin mit ihrer 59-jährigen, deutschen Beifahrerin,

verletzten sich infolge dessen leicht.



Der LKW rutschte nach dem Zusammenstoß in einen Graben und musste

geborgen werden.

Die Unfallstelle wurde über mehrere Stunden vollgesperrt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 100.000 Euro.

Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



Im Auftrag



Robert Busch

Streifenführer Polizeihauptrevier Greifswald

PHR Greifswald, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell