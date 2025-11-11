POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und hohem Sachschaden

Nr.6155556  | 11.11.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Greifswald (ots) -

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und drei
beteiligten Fahrzeugen

Am heutigen Nachmittag, gegen 17:00 Uhr, wurde über den Notruf der
Polizei mitgeteilt, dass sich auf der Ladebower Chaussee in 17493
Greifswald ein Verkehrsunfall ereignete.
Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 57-jährige, deutsche
Unfallverursacherin mit ihrem Audi A3 die Ladebower Chaussee aus
Richtung Hanseyacht in Fahrtrichtung Stralsunder Straße. Aus bislang
ungeklärter Ursache ist sie von der Fahrbahn abgekommen und mit einem
entgegenkommenden LKW, welcher mit Holz beladen war,
zusammengestoßen.
Durch den Aufprall wurde die Verursacherin zurückgestoßen und
kollidierte mit dem hinter ihr fahrenden Pkw VW.
Sowohl der 48-jährige, deutsche LKW-Fahrer, als auch die
Unfallverursacherin mit ihrer 59-jährigen, deutschen Beifahrerin,
verletzten sich infolge dessen leicht.

Der LKW rutschte nach dem Zusammenstoß in einen Graben und musste
geborgen werden.
Die Unfallstelle wurde über mehrere Stunden vollgesperrt.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 100.000 Euro.
Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen
fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Im Auftrag

Robert Busch
Streifenführer Polizeihauptrevier Greifswald
PHR Greifswald, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).


Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern