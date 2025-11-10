POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-Jährigen aus Ribnitz-Damgarten
Ribnitz-Damgarten (ots) -
Die Fahndung nach der 14-Jährigen wird hiermit eingestellt. Sie
konnte am selben Tag, in den Abendstunden aufgegriffen werden.
Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet um Löschung
der persönlichen Angaben und des Fotos im Zusammenhang mit der Suche
nach der Vermissten.
