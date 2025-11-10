POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-Jährigen aus Ribnitz-Damgarten

Nr.6155548  | 10.11.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Ribnitz-Damgarten (ots) -

Die Fahndung nach der 14-Jährigen wird hiermit eingestellt. Sie
konnte am selben Tag, in den Abendstunden aufgegriffen werden.
Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet um Löschung
der persönlichen Angaben und des Fotos im Zusammenhang mit der Suche
nach der Vermissten.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).


Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

