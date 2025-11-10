POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Torgelow (ots) -



Am heutigen Tag um 16:11 Uhr wurde über den Notruf der Polizei

mitgeteilt, dass sich in Torgelow, in der Eggesiner Straße ein

Verkehrsunfall ereignete.

Nach ersten Erkenntnissen, kam ein Pkw Renault verkehrsbedingt zum

Stillstand, als die 39-jährige deutsche Fahrzeugführerin auf das

dortige Tankstellengelände fahren wollte. Der nachfolgende 37-jährige

deutsche Fahrer eines Pkw Opel bemerkte dies zu spät und kollidierte

in weiterer Folgen mit dem Renault.

Die 39-jährige Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden auf Grund von

Kopf- und Nackenschmerzen durch den Rettungsdienst in ein umliegendes

Krankenhaus gebracht.

Der 37-jährige Fahrzeugführer des auffahrenden Pkw blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 8000 Euro.



