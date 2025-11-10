POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen
Torgelow (ots) -
Am heutigen Tag um 16:11 Uhr wurde über den Notruf der Polizei
mitgeteilt, dass sich in Torgelow, in der Eggesiner Straße ein
Verkehrsunfall ereignete.
Nach ersten Erkenntnissen, kam ein Pkw Renault verkehrsbedingt zum
Stillstand, als die 39-jährige deutsche Fahrzeugführerin auf das
dortige Tankstellengelände fahren wollte. Der nachfolgende 37-jährige
deutsche Fahrer eines Pkw Opel bemerkte dies zu spät und kollidierte
in weiterer Folgen mit dem Renault.
Die 39-jährige Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden auf Grund von
Kopf- und Nackenschmerzen durch den Rettungsdienst in ein umliegendes
Krankenhaus gebracht.
Der 37-jährige Fahrzeugführer des auffahrenden Pkw blieb unverletzt.
An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 8000 Euro.
