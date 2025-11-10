POL-NB: Autos an Badestelle beschädigt - Zeugen gesucht

Wesenberg (ots) -



Am vergangenen Sonnabend haben zwei Männer (31 und 33 Jahre alt, Deutsche) ihre Autos auf dem Parkplatz an der Badestelle in Wesenberg (Neustrelitzer Chaussee) abgestellt. Sie sind mit dem Boot aufs Wasser rausgefahren. Als sie nach ein paar Stunden zu ihren Autos zurückkamen, waren mehrere Reifen an den Fahrzeugen und auch am Trailer zerstochen. Außerdem wurde ein Seitenspiegel beschädigt.



Der Schaden beträgt nach aktueller Schätzung etwa 1000 Euro.



Der Tatzeitraum liegt zwischen 08.45 Uhr und 12.00 Uhr.



Wer im genannten Zeitraum beobachtet hat, wer an der Badestelle an den beiden PKW und dem Trailer die Schäden verursacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Neustrelitz unter 03981 / 258224 oder per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Berndt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell