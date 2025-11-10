POL-NB: Unbekannte stehlen teures DJ-Equipment

Vogelsang-Warsin (LK V-G) (ots) -



Am heutigen Montag (10.11.2025), gegen 01:00 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchdiebstahl in Vogelsang-Warsin gemeldet.



Bislang unbekannte Tatverdächtige waren augenscheinlich in ein Nebengebäude auf einem privaten Grundstück eingebrochen und hatten dort offenbar unter anderem DJ-Equipment, Gartengeräte und Räder entwendet.



Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen beträgt die Gesamtsumme des Stehlschadens ca. 70.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.



