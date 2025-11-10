POL-NB: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Bergen/Rügen (ots) -



In der Zeit zwischen Samstag (8. November 2025) und Sonntag (9. November 2025) kam es in Bergen auf Rügen zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurden im Bereich des Otto-Grotewohl-Rings sowie der Straße der DSF insgesamt mindestens sieben Fahrzeuge beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten die Fahrzeugkarosserien mit einem offenbar spitzen Gegenstand und traten teilweise die Seitenspiegel ab.



Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 3.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.



Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeihauptrevier Bergen unter der Telefonnummer 03838 / 81 00, der Onlinewache

der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



