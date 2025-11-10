POL-HRO: Anhänger kippt bei Traktorunfall in Kurve um- 150.000 Euro Schaden

Details anzeigen Für die Bergung des Anhängers musste die Kreuzung in Wöbbelin zeitweilig voll gesperrt werden. Für die Bergung des Anhängers musste die Kreuzung in Wöbbelin zeitweilig voll gesperrt werden.

Wöbbelin (ots) -



Am Sonntagvormittag ereignete sich in Wöbbelin ein Unfall mit einem landwirtschaftlichen Gespann, bei dem sehr hoher Sachschaden entstand.



Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Traktor samt Anhänger am Sonntag gegen 10.45 Uhr die Ludwigsluster Straße befahren haben. Beim Abbiegevorgang in die Neustädter Straße kippte der mit Gras beladene Anhänger auf die linke Seite und kollidierte dabei mit einem Baum. Der 24-jährige Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Am Anhänger entstand ein Sachschaden von geschätzten 150.000 Euro. Die Fahrbahnoberfläche und der Baum wurden ebenfalls beschädigt. Für die Bergung des Anhängers musste die Kreuzung L072/L071 für circa eine Stunde voll gesperrt werden.



Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.



