POL-HRO: Pkw fährt auf BAB 20 bei Satow auf Sattelzug auf
Satow (ots) -
Gegen 02:00 Uhr kam es am frühen Montagmorgen auf der BAB 20 ca.
sechs Kilometer hinter der Anschlussstelle Kröpelin in Fahrtrichtung
Lübeck zu einem Auffahrunfall bei dem der Fahrer des
unfallverursachenden Fahrzeugs verletzt wurde.
Der 20-jährige Fahrer eines VW befuhr die BAB 20 aus Richtung Rostock
kommend in Richtung Lübeck.
Etwa sechs Kilometer hinter der Anschlussstelle Kröpelin fuhr der
VW-Fahrer aus bislang noch ungeklärter Ursache auf einen
vorausfahrenden Sattelzug auf.
Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von einer
Rettungswagenbesatzung zur weiteren medizinischen Versorgung ins
Klinikum nach Wismar gebracht.
Ein durchgeführter Drogenvortest beim VW-Fahrer ergab ein positives
Ergebnis hinsichtlich des Konsums von Kokain. Es erfolgte
anschließend die Entnahme einer Blutprobe im Klinikum.
Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen
werden.
Zudem wurden bei dem Unfall etwa 20 Elemente der Außenschutzplanke
beschädigt.
Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 04:30 Uhr beendet.
Die Schadenshöhe wird polizeilich auf 10.000 Euro geschätzt.
Gegen den 20-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren
wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs unter dem
Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
