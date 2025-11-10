POL-HRO: Pkw fährt auf BAB 20 bei Satow auf Sattelzug auf

Satow (ots) -



Gegen 02:00 Uhr kam es am frühen Montagmorgen auf der BAB 20 ca.

sechs Kilometer hinter der Anschlussstelle Kröpelin in Fahrtrichtung

Lübeck zu einem Auffahrunfall bei dem der Fahrer des

unfallverursachenden Fahrzeugs verletzt wurde.

Der 20-jährige Fahrer eines VW befuhr die BAB 20 aus Richtung Rostock

kommend in Richtung Lübeck.

Etwa sechs Kilometer hinter der Anschlussstelle Kröpelin fuhr der

VW-Fahrer aus bislang noch ungeklärter Ursache auf einen

vorausfahrenden Sattelzug auf.

Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von einer

Rettungswagenbesatzung zur weiteren medizinischen Versorgung ins

Klinikum nach Wismar gebracht.

Ein durchgeführter Drogenvortest beim VW-Fahrer ergab ein positives

Ergebnis hinsichtlich des Konsums von Kokain. Es erfolgte

anschließend die Entnahme einer Blutprobe im Klinikum.

Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen

werden.

Zudem wurden bei dem Unfall etwa 20 Elemente der Außenschutzplanke

beschädigt.

Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 04:30 Uhr beendet.

Die Schadenshöhe wird polizeilich auf 10.000 Euro geschätzt.

Gegen den 20-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren

wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs unter dem

Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell