POL-NB: Zeugen nach Buntmetalldiebstahl in Neustrelitz gesucht

In der Zeit vom 31.10.2025, 12:00 Uhr, bis zum 08.11.2025, 17:00 Uhr,

kam es in der Seestraße in Neustrelitz zum Einbruch in ein derzeit

leerstehendes Wohngebäude. Nach derzeitigem Kenntnisstand

verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Hintertür

gewaltsam Zutritt zum Gebäude. In diesem wurden sämtliche

Wasserleitungen und Heizungsrohre, welche aus Messing und Kupfer

bestehen, demontiert und entwendet. Des weiteren entwendeten der oder

die Täter eine bislang unbekannte Menge an Kabeln. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird auf ca. 20.600 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte vor Ort die

Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Die Ermittlungen

dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die Bevölkerung um

Mithilfe.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981/258224, die Internetwache

der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede

andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





