POL-NB: Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden nahe Pripsleben (LK MSE)

Am 09.11.2025 gegen 14:00 Uhr befuhr die 26-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW VW die Kreisstraße 64 von Barkow in Richtung Landstraße 27. Hier kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr dort eine Baumwurzel. Anschließend schleuderte sie nach links und prallte hier gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert, kippte und kam auf der linken Fahrzeuge Seite liegend zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen beauftragten Abschleppdienst geborgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung des PKW kam es zu kurzeitigen Fahrbahnsperrungen am Unfallort.



