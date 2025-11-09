POL-NB: Alkoholisierter Randalierer greift Polizeibeamte in Waren/Müritz an (LK MSE)

Waren/Müritz (ots) -



Am 09.11.2025 gegen 04:15 Uhr kam es im Stadtgebiet von Waren/Müritz zu mehreren Sachbeschädigungen. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen, randalierte der 21-jährige deutsche Staatsangehörige beim Verlassen einer Kneipe in der Strandstraße. Hierbei beschädigte er das E-Bike eines Gastes. Der aggressive Beschuldigte lief anschließend in Richtung Innenstadt. Auf dem Weg erschreckte er eine unbekannte Radfahrerin, die ihn durch lautes Anschreien vertrieb. Hier kam es zu keiner strafrechtlichen Handlung. Der Beschuldigte zerstörte auf seinem Weg zwei Werbeaufsteller sowie einen Blumenkübel, welche vor Geschäften Am Neuen Markt standen. Anschließend lief er weiter zu einem Parkplatz, welcher zwischen dem Neuen Markt und dem Schweriner Damm liegt. Hier randalierte er weiter und beschädigte fünf geparkte Fahrzeuge, indem er die Außenspiegel abtrat. Gegenüber der eintreffenden Beamten des Polizeihauptrevieres Waren verhielt er sich weiterhin aggressiv und griff die Beamten an. Der Angriff konnte abgewehrt und der Tatverdächtige unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizisten blieben unverletzt, der Tatverdächtige verletzte sich leicht. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von knapp über 2 Promille.

Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 EUR geschätzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nachdem sich der Tatverdächtige beruhigt hatte, wurde er in die Obhut seiner Freundin übergeben.

Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.



