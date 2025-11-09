POL-NB: Sachbeschädigung an jüdischer Gedenktafel in Pasewalk (LK V-G)

Pasewalk (ots) -



Am Sonntag, den 09.11.2025 gegen 03:00 Uhr stellten Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Pasewalk eine Sachbeschädigung an einer jüdischen Gedenktafel in Pasewalk, Marktstraße fest. Durch bislang unbekannte Täter wurden der Sockel der Gedenktafel mit mehreren Buchstaben beschmiert. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Ermittlung der Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973-2200 oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



