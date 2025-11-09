POL-HRO: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht zwei Unfälle in Schwaan

Schwaan (ots) -



Am Samstagabend verursachte ein alkoholisierter Dacia-Fahrer gleich

zwei Unfälle in der Ortslage Schwaan wodurch ein Gesamtschaden von

fast 20.000 Euro entstanden ist.

Zunächst befuhr der 68-Jährige laut Zeugenangaben gegen 19:40 Uhr die

Mühlenstraße in Richtung des Schwaaner Pferdemarktes. Auf dieser

Strecke kam der Dacia-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit der Gehwegbegrenzung. Daraufhin setzte dieser

unerlaubt seine Fahrt fort ohne die Aufnahme des Unfalls zu

ermöglichen. In der weiteren Folge befuhr der 68-Jährige die Laager

Straße in Richtung Niendorf. Nach einer Rechtskurve missachtete der

Mann das Rechtsfahrgebot auf der Bahnbrücke und kollidierte frontal

mit einem entgegenkommenden BMW. Beide Fahrzeuge waren nach dem

Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Der 68-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt lehnte jedoch

eine medizinische Behandlung ab. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

ergab bei dem Unfallverursacher einen Wert von 2,08 Promille.

Nachfolgend wurde eine Blutprobenentnahme im Bützower Klinikum

realisiert und die Weiterfahrt untersagt.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L 13 bis

21:30 Uhr voll gesperrt werden.

Der 68-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des

Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss und des unerlaubten Entfernens

vom Unfallort strafrechtlich verantworten.



