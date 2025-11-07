POL-HRO: Brand einer Gartenlaube in Wismar

Wismar (ots) -



Am Freitagabend kam es in Wismar zu einem Brand einer Gartenlaube was

zu einem geschätzten Schaden von 10.000 Euro führte.

Gegen 21:15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass in einer

Kleingartenanlage "Am Torney" in Wismar-Nord in einer Gartenparzelle

eine Laube brennt.

Zur Bekämpfung des Feuers kamen 28 Kameraden der Wismarer

Berufsfeuerwehr sowie Freiwilliger Feuerwehren zum Einsatz.

Die Brandursache ist noch unklar. Personen wurden nicht verletzt.

Mitarbeiter der Kriminalpolizei sicherten am Brandort erste Spuren.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Derzeit ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen

Brandstiftung.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell