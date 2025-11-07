POL-HRO: Brand einer Gartenlaube in Wismar
Wismar (ots) -
Am Freitagabend kam es in Wismar zu einem Brand einer Gartenlaube was
zu einem geschätzten Schaden von 10.000 Euro führte.
Gegen 21:15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass in einer
Kleingartenanlage "Am Torney" in Wismar-Nord in einer Gartenparzelle
eine Laube brennt.
Zur Bekämpfung des Feuers kamen 28 Kameraden der Wismarer
Berufsfeuerwehr sowie Freiwilliger Feuerwehren zum Einsatz.
Die Brandursache ist noch unklar. Personen wurden nicht verletzt.
Mitarbeiter der Kriminalpolizei sicherten am Brandort erste Spuren.
Der Brandort wurde beschlagnahmt.
Derzeit ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen
Brandstiftung.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
