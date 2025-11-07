POL-HRO: Drei beschädigte Pkw nach Reifenplatzer auf der BAB 24 bei Wittenburg
Wittenburg (ots) -
Gegen 19:35 Uhr kam es heute auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg
kurz vor der Raststätte "Wittenburger Land" zu einem Unfall mit
mehreren beschädigten Pkw.
Hier platzte zuvor der linke hintere Reifen eines Sattelaufliegers.
In der weiteren Folge fuhren drei nachfolgende Pkw in die Reifenteile
und wurden dadurch ebenfalls beschädigt.
Insgesamt wird der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen auf
10.000 Euro geschätzt.
Zur Absicherung der Unfallstelle, Beräumung der Reifenteile von der
Fahrbahn und zum Räderwechsel am Sattelauflieger musste die Lastspur
in Richtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt werden.
Die Insassen in den Fahrzeugen blieben unverletzt.
Nach der Unfallaufnahme konnten alle Pkw und nach dem Reifenwechsel
auch die Sattelzugkombination ihre Fahrten fortsetzen.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
