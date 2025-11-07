POL-HRO: Drei beschädigte Pkw nach Reifenplatzer auf der BAB 24 bei Wittenburg

Wittenburg (ots) -



Gegen 19:35 Uhr kam es heute auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg

kurz vor der Raststätte "Wittenburger Land" zu einem Unfall mit

mehreren beschädigten Pkw.

Hier platzte zuvor der linke hintere Reifen eines Sattelaufliegers.

In der weiteren Folge fuhren drei nachfolgende Pkw in die Reifenteile

und wurden dadurch ebenfalls beschädigt.

Insgesamt wird der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen auf

10.000 Euro geschätzt.

Zur Absicherung der Unfallstelle, Beräumung der Reifenteile von der

Fahrbahn und zum Räderwechsel am Sattelauflieger musste die Lastspur

in Richtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Insassen in den Fahrzeugen blieben unverletzt.

Nach der Unfallaufnahme konnten alle Pkw und nach dem Reifenwechsel

auch die Sattelzugkombination ihre Fahrten fortsetzen.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell