POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der K105 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Am 07.11.25, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der K105, zwischen

Rosenhagen und Dewitz, zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem

Kenntnisstand befuhr der 74-jährige deutsche Fahrer eines PKW

Mercedes Benz die Kreisstraße und kam aus bislang ungeklärter Ursache

mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn. In der weiteren

Folge kollidierte der PKW mit einem Straßenbaum. Der 74-Jährige wurde

bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem RTW ins Klinikum

Neubrandenburg verbracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf

ca. 12.000 Euro geschätzt.



